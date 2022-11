Mauro: “De Vrij, Bastoni e Skriniar non rendono come l’anno scorso. Col Bologna…”

"L'Inter ha sempre creato, non voglio difendere nessuno ma quando si creano 3 palle gol come contro la Juve, vuol dire che la squadra c'è. La differenza tra Juve e Bologna è la cattiveria degli attaccanti, capita spesso che non si riesca a concretizzare, si è vista la differenza netta, tutto è andato in discesa dopo il grandissimo gol di Dzeko ma anche perché il Bologna non è una grande squadra. Mi pare comunque ci sia un campionato del secondo posto. C'è da ammettere che De Vrij, Bastoni e Skriniar non hanno lo stesso rendimento dell'anno scorso, l'anno scorso arrivavi lì e prendevi botte, quest'anno l'Inter prende gol alla prima occasione"