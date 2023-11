Mauro: “Dimarco tira, gol di intelligenza e classe. Juve può battere l’Inter ma…”

"Gol Dimarco? Per uno con la sua tecnica tirare così è facile. Ha la testa bassa e guarda il portiere, è questa la cosa pazzesca. Compagni che possono ricevere il passaggio non ne ha, lui tira. Vedere il portiere e calciare da quella distanza è intelligenza, classe. Il piede è la cosa meno importante in questo gol, farlo in partita col portiere e vedere che il portiere è avanti e tirare... è quella la cosa difficile.