Nel corso dell'ultima puntata di Pressing, Massimo Mauro ha analizzato il momento dell'Inter
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Nel corso dell'ultima puntata di Pressing, Massimo Mauro ha analizzato il momento dell'Inter. L'ex giocatore ha sottolineato la differenza tra la squadra nerazzurra con Juve e Milan. "Non è soltanto la riaggressione, per esempio gli inserimenti centrali di Dimarco sguarniscono la fascia sinistra, a volte l'Inter ha preso dei contropiedi, però lo fanno".
"L'Inter è l'unica squadra che a difesa schierata trova spazio per andare a fare occasioni da gol perché lo crea col movimento. Se vai a vedere Milan e Juve, sono tutti fermi, vogliono tutti la palla tra i piedi. Nell'Inter tutti corrono, l'unico è Calhanoglu che ha quattro possibilità di passaggio sempre".
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