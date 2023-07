Mauro: “Lukaku alla Juve? Non lo prenderei mai. Finché non lo vedo, non ci credo”

Fosse nella Juventus, dopo l’uscita di scena dell’Inter, affonderebbe per Lukaku? — «Sarò antico, ma io i giocatori come Lukaku che hanno detto anche pubblicamente che non avrebbero mai vestito la maglia bianconera, non li prenderei. Poi, nel caso, non mi meraviglierei...».

Perché? — «Perché nella storia della Juve ci sono già stati colpi del genere. Penso a Capello, Sarri e anche Higuain... Sembravano grandi rivali, poi si sono rivelati vincenti anche in bianconero. Senza contare che adesso i giocatori possono fare e dire quello che vogliono: baciano una maglia e un attimo dopo si trasferiscono altrove. Tanto la maggior parte dei dirigenti fa finta di non sentire e non vedere. Io, invece, resto convinto che per costruire una squadra e un gruppo importante si debba partire dal senso di appartenenza e da un’identità precisa».

La Juve ci guadagnerebbe nel sostituire Vlahovic con Lukaku? — «Dusan ha 23 anni, Romelu 30. Vlahovic ha più futuro di Lukaku, è oggettivo. Il calcio è fatto di scelte, sarà poi il campo a dire chi ci guadagna. Io mi terrei Vlahovic, gli concederei ancora del tempo e soprattutto organizzerei un gioco per esaltarne le qualità (...). Io non sono un tifoso della Juve, quindi magari mi sbaglio, ma per come la vedo io Lukaku non riaccenderebbe l’euforia del popolo bianconero. Anzi...».

Intanto, a prescindere da come finirà l’affare Lukaku-Juve, i bianconeri un risultato l’hanno ottenuto: il belga non giocherà nell’Inter e potrebbe non essere un dettaglio nella corsa scudetto. Concorda? — «Non è detto che l’Inter si indebolisca, prenderà un altro attaccante. Può andar peggio, ma pure meglio. Pensate al Napoli dello scorso anno...».