Mauro: “L’Inter è più forte e vincerà la Supercoppa. Ricordo che col City…”

In studio a Mediaset, l’ex centrocampista Massimo Mauro ha parlato così prima della finale di Supercoppa tra Napoli e Inter. “Zerbin? Chance importantissima, con l’Inter non sarà facile fare quanto fatto in semifinale… Un ragazzo così, fossi nel Napoli, io lo avrei tenuto onestamente. Acerbi nell’Inter si sposta a sinistra, con de Vrij in mezzo: quindi cambia rispetto alla semifinale. Il motivo tattico comunque può essere lo stesso: il Napoli che sta basso e riparte in contropiede. Per la partita di oggi mi viene in mente la finale di Champions, in cui tutti dicevamo che l’Inter non avrebbe potuto vincere col City e invece poi meritavano. L'Inter è più forte, vince l'Inter”, le sue parole.