Mazzarri: “Le mie scuse? Bugie per l’Inter, non vedevano l’ora di farmi fuori”

Walter Mazzarri è pronto a tornare in panchina. L'allenatore nell'intervista al Corriere dello Sport è tornato anche sull'avventura all'Inter: "Dopo tanto tempo torno a parlare, concedo un'intervista. Sono sparito perché quella era la mia volontà. Se avessi voluto allenare avrei potuto farlo, le offerte non sono mancate. Non sono più stressato e ossessivo come un tempo. Quando stai in un mondo come il nostro non devi pensare solo a fare l'allenatore, non basta far rendere i giocatori per poi trascurare i rapporti. A 62 anni mi rendo conto che hanno ragione quelli che, magari non conoscendomi, mi considerano antipatico. Ecco, credo di aver pagato un po' troppo i miei atteggiamenti, la mia ritrosia. Come si dice adesso? Scarsa empatia. La carriera parla per me. Ecco perché, non essendo rimasto tanto simpatico, purtroppo anche a qualche giornalista, non ho avuto quello che meritavo. Sono partito da meno di zero. Ho pensato esclusivamente al campo, tutto il resto lo consideravo, più che accessorio, inutile. Pensavo che dovesse bastare il campo e ho sbagliato. L'età e le soste volute o forzate mi hanno aiutato, sono cambiato, un cambiamento naturale. In questo periodo mi sono reso conto dei cambiamenti del calcio e li ho approfonditi".