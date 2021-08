Mazzarri: “Inter? Mi spiace per tutto il calcio italiano in crisi. Non si è saputo…”

Le parole dell'ex tecnico nerazzurro: "La crisi economica dove sono entrati tanti club grandi, come Inter e Milan, fa dispiacere"

Intervenuto ai microfoni di TMW ad un evento, Walter Mazzarri, ex tecnico dell'Inter, ha parlato così del suo futuro: "Vi dico la verità, nomi non ne posso fare ma ho rifiutato qualcosa. Un tipo come me con il Covid e senza pubblico ha perso l'entusiasmo, devo sentire la sfida. Ci sono stati club che ho rifiutato perché non voglio ritornare a lottare per la salvezza, qualcosa anche all'estero. Se arriverà una proposta che mi darà carica e adrenalina tornerò, altrimenti starò fermo".