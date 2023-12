Mazzarri: “Non parlo più di arbitri. Inter? Al 45′ dovevamo essere noi sopra”

Con l'Inter io al 45' ero contentissimo, non ho visto contropiedi clamorosi contro la quadra più forte d'Italia al momento, non abbiamo dimostrato di essere inferiori all'Inter. Essere in vantaggio o in svantaggio cambia la partita, per capire davvero se c'è stato un calo bisogna considerare anche il livello psicologico. Essere campioni e ritrovarsi a perdere gare in casa può essere anche un discorso psicologico per spiegare questi cali o chiamiamoli sbandamenti. Può essere anche la testa, datemi il tempo e spero di allenarla di più.

Arbitraggio? Sono un Mazzarri nuovo, non voglio essere più quello che parla di arbitri. Se vengo in sala stampa, non risponderò sugli arbitri: il vecchio Mazzarri è andato in pensione, piuttosto non vengo, non faccio più considerazioni sugli arbitri".

