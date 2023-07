Mazzola: “Inzaghi si merita l’Inter, Lautaro leader. Frattesi? La maglia dirà se…”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Inzaghi è uno in gamba, uno che si merita la panchina dell’Inter. In 2 anni ha tenuto la squadra ad alto livello"

Intervenuto ai microfoni de Il Giornale, Sandro Mazzola, ex calciatore dell'Inter, è tornato così sulla finale di Champions League persa dai nerazzurri: « Quanto ho tifato? Tanto, e a un certo punto ho anche creduto che potessimo pareggiare. Lo avrebbero meritato i ragazzi e soprattutto Inzaghi, uno in gamba, uno che si merita la panchina dell’Inter. In 2 anni ha tenuto la squadra ad alto livello, ha vinto e rivinto e l’anno prossimo può centrare lo scudetto. Se lo meriterebbe e glielo auguro di cuore. Mi piace molto, anche per come parla. Non era interista, ma lo è diventato».