In Francia – Mbappé sta diventando il leader della notte parigina. È strano quello…

Il giornalista Daniel Riolo ha lanciato una dura accusa nei confronti di Kylian Mbappé. Il giornalista racconta come l'attaccante francese sia diventato "il leader delle grandi serate di festa" in Francia. "Quest’estate (Mbappé) ha fatto una preparazione pessima. E quando ti prepari così devi lavorare e uscire un po’ meno. Mbappé sta diventando un grande leader di notte, è lui il leader delle più grandi serate di festa a Parigi in questo momento".