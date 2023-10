Inter, Lautaro top mondiale. Secondo per gol e assist nel 2023: la classifica completa

La crescita esponenziale di Lautaro Martinez è ormai nota a tutti. Approccio sempre perfetto, continuità crescente sotto porta: in campo per Simone Inzaghi e i suoi compagni è davvero un valore aggiunto. Il capitano dell'Inter è ormai un top nel suo ruolo a livello mondiale, come testimoniano diversi numeri. In particolare, nei primi cinque campionati europei è addirittura secondo per gol e assist nel 2023. Davanti a lui un mostro sacro, anche più giovane. Poi, tutti a inseguire. Ma vediamo nel dettaglio la lista dei primi 15, tra i quali compaiono soltanto altri due calciatori di Serie A.