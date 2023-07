Mbappé vuole il Real, ma l’Arabia Saudita ci prova con un’offerta shock

Il Real Madrid resta la destinazione più probabile per Kylian Mbappé, ma una fonte coinvolta nelle trattative assicura che il Paris SG ha ricevuto anche un'offerta da 300 milioni di euro dall'Arabia Saudita. Destinazione improbabile, ma che dà un'idea del valore dell'attaccante francese. Dopo l'ennesimo rifiuto di prolungare con il club parigino il contratto in scadenza nel 2024, ma anche di essere ceduto in questa finestra di mercato, Mbappé è stato escluso dal tour in Giappone iniziato ieri.