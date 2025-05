“L’impatto di Scott McTominay su questo campionato è stato 'devastante', dimostrandosi un top player assoluto, prototipo ideale del centrocampista ‘box to box’, decisivo in entrambe le fasi di gioco – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo –. Le cinque reti segnate, solo nel mese di aprile, hanno riportato il Napoli in vetta alla classifica e permesso al giocatore di stabilire il proprio record personale di gol in una stagione. È il primo scozzese a conquistare il premio di calciatore del mese in Serie A, riconoscimento ottenuto in totale per 11 volte, su 53 edizioni, da un giocatore del Napoli, Club che oggi detiene il primato assoluto in questa speciale classifica”.