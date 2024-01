Mediaset – Stop Fabbri-Nasca, promosso Guida. Ma Rocchi denuncerà il clima anti arbitri

"L'AIA riconosce di aver commesso due grandi errori: la convalida del gol di Frattesi da parte di Fabbri-Nasca e l'annullamento del gol di Thorstvedt in Sassuolo-Fiorentina con responsabilità da addebitare al VAR Marini. Per il resto gli arbitri respingono ogni accusa. La direzione di Guida in Salernitana-Juve è stata giudicata molto buona e le dichiarazioni dell'AD granata sono state ritenute fuori luogo. Rigore per la Juve su Yildiz e fallo su Simy? Opinioni non condivise dai vertici arbitrali che, come detto, difendono Guida. Su Inter-Verona, pur ammettendo il grave errore nel non valutare il contatto Bastoni-Duda, l'AIA ritiene inaccettabili le dichiarazioni allusive del ds Sogliano. Rocchi è rimasto molto deluso dall'operato di Fabbri e Nasca e li costringerà a una pausa di riflessione ma nella conferenza già programmata per venerdì denuncerà anche il clima ostile creatosi nei confronti degli arbitri, attaccati da giornalisti, dirigenti, allenatori"