Meglio il Psg o l’Arsenal per l’Inter? Capello, Condò, Di Canio e Cambiasso la pensano così

L'Inter è in finale di Champions League dopo una partita epica a San Siro contro il Barcellona: 4-3 ai supplementari e biglietto staccato per Monaco. Ma chi sarebbe l'avversaria migliore per i nerazzurri tra Arsenal e Psg? Ecco cosa ne pensano a Sky Sport.