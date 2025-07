L'ufficialità arriverà settimana prossima, quando la Lega Pro formalizzerà la partecipazione dell'Inter U23 al prossimo campionato di Serie C, ma nel frattempo la dirigenza nerazzurra ha definito un altro arrivo per la nuova formazione guidata da Stefano Vecchi: si tratta di Riccardo Melgrati, portiere classe '94, che nella giornata di oggi si è recato nella sede interista di viale della Liberazione per definire l'accordo.

Svincolato dopo essersi diviso nel corso dell'ultima stagione tra Spal e Lucchese, Melgrati andrà a fare da vice d'esperienza ad Alessandro Calligaris, titolare designato dell'U23. Melgrati sarà uno dei 4 "over" consentiti dal regolamento, e per lui si tratta di un ritorno all'Inter: nato a Monza, è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro arrivando fino alla categoria Berretti, per poi iniziare nell'estate del 2012 un tour dell'Italia che lo ha portato a giocare per Cesena, Como, Sudtirol, Pro Vercelli, Prato, Arezzo, Siena, Prat (Spagna), Imolese, Pontedera, Lecco, Spal e Lucchese.