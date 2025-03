Intervistato su YouTube da Fabio Caressa, Enrico Mentana , giornalista e grande tifoso dell'Inter, ha parlato così dei vari allenatori nerazzurri: "Cuper responsabile del 5 maggio? No, aveva perso la brocca ma l'Inter aveva finito la benzina: io dicevo che avremmo dovuto prendere prima di Zaccheroni. Conte è molto forte, però impone una sua disciplina: apprezzavo la sua straordinaria solidità di portare a casa il risultato, però non mi piaceva l'Inter basata sul polo Lukaku per far salire la squadra.

Quello che mi piace di Inzaghi è che è la miglior Inter come qualità di gioco, la più divertente: lui è sottovalutato qui, ma chi studia il calcio si è reso conto che ha fatto delle cose che l'hanno cambiato. Non c'è un tifoso che non dica "quanto giochiamo bene". Spalletti? Posso dire che è sempre uno che ha saputo far giocare bene le sue squadre e in modo diverso: è un uomo intelligente. Purtroppo all'Inter non ha vinto. Herrera è il primo nella classifica della storia dell'Inter: ha cambiato il calcio italiano, l'ha portato ad un livello internazionale: ha preso un'Inter che aveva vinto nel '53 e l'ha fatta rivincere.