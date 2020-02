Mentana attacca sui social dopo il rinvio di Juve-Inter: “Il tempo passa invano”

Oggi è arrivata la decisione della Lega Serie A di rinviare al 13 maggio le 5 gare di questo turno che si sarebbero dovute giocare a porte chiuse, tra queste anche Juve-Inter. La notizia ha sorpreso, anche perché le conseguenze sul calendario dell’Inter saranno clamorose e al momento, se i nerazzurri dovessero arrivare in fondo in Coppa Italia ed Europa League, non c’è una data per il recupero con la Sampdoria.

Di questa situazione ha parlato sui social il direttore del TG LA7 Enrico Mentana, grande tifoso dell’Inter, che ha ricordato la famosa gara tra Juve e Inter col fallo da rigore di Iuliano su Ronaldo: “Il tempo passa invano”.