Diego Costa è intenzionato a lasciare l’Atletico Madrid con sei mesi d’anticipo sulla scadenza naturale del contratto. Lo riporta il ‘Mundo Deportivo’, spiegando che l’attaccante avrebbe chiesto di partire già a gennaio per motivi familiari. In caso di addio della punta ex Chelsea però i colchoneros dovrebbero tornare sul mercato per acquistare un suo sostituto