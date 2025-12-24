FC Inter 1908
L'Inter è tra le squadre che hanno bisogno di intervenire sul mercato a gennaio
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Nove giorni. Tanto manca per l'apertura ufficiale del mercato invernale. L'Inter è tra le squadre che hanno bisogno di intervenire sul mercato. "La lezione dello scorso anno dovrebbe essere stata recepita: con un rinforzo vero in attacco e una forzatura in uscita, forse sarebbe finita in modo diverso. Per fare Tombola serve quindi una grossa manovra", si legge su Libero.

"Vendere Frattesi a 35 milioni sarebbe un colpo da maestri: il giocatore vale quella cifra, ma è un corpo estraneo nelle rotazioni di Chivu. Quei soldi finanzierebbero l’arrivo di Muharemovic per avviare il cambio generazionale in difesa, o l’assalto anticipato a Palestra. Norton-Cuffy e Belghali non convincono appieno: si cerca un “nuovo Perisic”, uno capace di strappare e creare superiorità numerica".

