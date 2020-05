Mertens, compleanno pieno di dubbi: offerta super del Napoli, l’Inter attende fiduciosa

Giornata speciale per Dries Mertens, che ieri ha compiuto 33 anni. Un compleanno particolare per l’attaccante belga, ancora indeciso sulla prossima tappa della sua carriera: in scadenza di contratto con il Napoli, su di lui ci sono diverse squadre, tra cui l’Inter. I nerazzurri, secondo il Corriere dello Sport, continuano a corteggiarlo con insistenza:

“Compleanno a parte, festeggiato ovviamente in casa insieme con sua moglie Kat, sul terrazzo di Posillipo che guarda le isole, Dries continua a essere in copertina per il mercato. Per il futuro amletico: restare a Napoli o andare via? De Laurentiis gli ha confezionato un’offerta biennale super, ma il Chelsea e l’Inter continuano a corteggiarlo senza sosta e con tante speranze rispetto agli altri (tipo il Milan): non è un caso, insomma, che ieri siano arrivati tanti messaggi di auguri anche dai tifosi nerazzurri e dei Blues“.