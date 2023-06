Messaggero: “Milinkovic, piangono le offerte. Lotito pronto anche a perderlo a 0”

Piangono le offerte sul piatto, Lotito non sorride ma sembra sereno. Poco importa se non ci sarà una plusvalenza

Tutto tace attorno a Sergej Milinkovic-Savic. La Juventus, dopo il rinnovo di Rabiot, sembra essersi defilata, così come Inter e Milan, che hanno altri obiettivi. Questo il punto sul serbo dal Messaggero: "Piangono le offerte sul piatto, Lotito non sorride ma sembra sereno. Poco importa se non ci sarà una plusvalenza per il gioiello. Il presidente assicura d'essere persino disposto a perderlo a parametro zero. Sergej non intende rinnovare, aspetterà anche un anno quel momento. C'è un silenzioso braccio di ferro. La strategia di Lotito è attendere tutta l'estate acquirenti pronti a riconoscere il valore del serbo. Male che vada, Sarri lo avrà un'altra stagione a centrocampo".