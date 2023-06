Romano: “United serio su Onana. Inter su Trubin, ma occhio al Chelsea perché…”

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, giornalista di mercato, ha parlato così del futuro di André Onana: "L'interesse del Manchester United è concreto, vedremo se faranno un'offerta nei prossimi giorni, molto dipende anche da De Gea. Ma lo United è lì, i contatti ci sono: i Red Devils fanno sul serio per Onana, ma ancora non c'è stata un'offerta ufficiale. Il Chelsea ha un'idea diversa: stanno pensando seriamente di mettere Kepa come portiere e comprarne uno che crei competizione. Ad esempio Trubin, che anche l'Inter sta considerando come opzione se Onana parte".