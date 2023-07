Messaggero – Roma, Morata verso l’Inter e Pinto torna su Scamacca. Marotta ha…

Dopo l’incontro di ieri tra l’agente e Tiago Pinto, il procuratore di Morata è volato a Milano dove nella sede dell’Inter ha incontrato i dirigenti nerazzurri. "L’ad Marotta ha sia i soldi per accontentare l’Atletico Madrid, avvicinandosi al prezzo del cartellino di 20 milioni, sia quelli per il giocatore che percepisce 6 milioni netti a stagione per tre anni", sottolinea il Messaggero.

"Denaro che al momento il presidente Friedkin non ha intenzione di investire. E dunque, a meno di improbabili rilanci, la trattativa Morata sembrerebbe sfumata. Adesso si ritornerà al piano A e cioè quello di strappare in prestito al West Ham Gianluca Scamacca. Con l’arrivo in Inghilterra di Rice si potrebbe aprire la possibilità di una cessione in prestito oneroso a 5 milioni con diritto di riscatto, che è la formula che più interessa a Tiago Pinto".