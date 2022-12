Messi: “Lautaro? Importante stia bene per le partite che verranno. Vive di gol”

In una lunga intervista a Repubblica, Leo Messi commenta il Mondiale dell'Argentina. Dopo la sconfitta shock all'esordio contro l'Arabia Saudita, l'Albiceleste ha inanellato solo vittorie e adesso ai quarti attende l'Olanda. "Abbiamo avuto poco tempo per riposare, eravamo stanchi e non abbiamo recuperato bene. È diventata presto una partita molto fisica. Ma è andata bene e abbiamo potuto provare una sensazione stupenda. Per me è stato tutto fantastico, in campo e fuori".