Sogno Youth League

"L'Inter sta lottando per il primato in campionato – è terza a -4 dalla Fiorentina capolista – e per una storica Youth League, vinta dai ragazzi di Stramaccioni nel 2012 quando si chiamava NextGen Series. La baby Inter superò l'Ajax ai rigori e portò a casa il trofeo. Dietro la panchina di Strama c'era Massimo Moratti, arrivato da Milano per vedere da vicino "quello bravo", protagonista nelle giovanili della Roma. Un'altra storia. Il presente ci porta ad Andrea Zanchetta, cresciuto nelle giovanili nerazzurre. In estate ha preso le redini dei baby e fin qui sta ottenendo risultati".