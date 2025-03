Micah Richards, ex difensore del Manchester City, vota Inter. E lo fa con grande convinzione, elogiando il gioco messo in mostra dalla squadra di Simone Inzaghi in questa Champions. Quando gli viene chiesto di confermare il pronostico, con l'Inter in finale, Richards non si tira indietro.

"Sì, li vedo in finale contro il Real Madrid, che per me è la favorita assoluta. Ho visto la squadra contro il Manchester City in finale un paio di anni fa e il modo in cui si sono schierati. Penso che Christian Vieri abbia perfettamente ragione quando dice che hanno qualità, hanno un grande allenatore, ma possono variare il loro gioco. Non ho mai visto difensori in transizione come loro. Sanno trovare soluzioni diverse. E quando hai concesso solo un gol in Champions League, ti dà la migliore possibilità possibile di arrivare in fondo.