Gennaio è stato straordinario per l'Inter: la squadra di Simone Inzaghi ha alzato al cielo la sua ottava Supercoppa Italiana. Il primo mese dell'anno ha visto i nerazzurri vincere tutte le cinque gare disputate tra Serie A e Supercoppa: 2-1 a San Siro contro il Verona, 5-1 in casa del Monza, 3-0 nella semifinale di Riyadh contro la Lazio, 1-0 nella finalissima contro il Napoli e vittoria con lo stesso risultato nella trasferta di Firenze.

Diversi i protagonisti di gennaio che hanno sfornato prestazioni straordinarie e messo in campo tutto il loro talento: è arrivato dunque il momento per i tifosi interisti di scegliere il LeoVegas.News Player of the Month.