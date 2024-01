Da obiettivo estivo a spauracchio. Inter, attenta: è il miglior Morata di sempre

Il suo presente avrebbe potuto essere a tinte nerazzurre: è stato lo stesso Alvaro Morata ad ammetterlo, rivelando di essere stato vicino all'Inter in estate. L'attaccante spagnolo alla fine ha scelto di rimanere all'Atletico Madrid, e la sua si è rivelata una decisione vincente: sono già 21 i gol messi a segno tra club e Nazionale, in quella che fin qui si sta rivelando come la miglior stagione della sua carriera. E così, da obiettivo di mercato, oggi Morata è diventato lo spauracchio principale in vista del doppio incrocio di Champions League.