TS – Inter, Morata fu veramente vicino in estate: operazione saltata per due motivi

La conferma è arrivata per bocca del diretto interessato: Alvaro Morata è stato veramente vicino all'Inter la scorsa estate. Un corteggiamento reale, non andato a buon fine per due motivi. Così scrive Tuttosport: "Morata è stato in effetti un nome molto caldo per l'Inter, una volta preso atto che Lukaku non sarebbe tornato. Soprattutto Inzaghi lo considerava un profilo ideale, per la sua esperienza in Serie A e per il suo gioco un po' alla Dzeko. Addirittura il 18 luglio c'è stato un incontro a Milano tra il ds Piero Ausilio, l'agente di Morata Juanma Lopez e l'intermediario Beppe Bozzo.