L'Inter non ha sbagliato una gara nel 2024, le ha vinte tutte e dietro di sé ha fatto il vuoto. I rossoneri ora sono distanti, 13 punti. In passato sono stati anche più lontani, ma dalla vetta ritardo pesante, come non si vedeva da tempo.

"Il Milan è a -13 dall’Inter ma in passato ha fatto di peggio, compreso il Milan di Pioli: nel 2019-20, dopo 26 giornate, era sprofondato a 21 punti dall’Inter di Conte, terza in classifica. Quello, però, era un Diavolo in fase di ricostruzione, Pioli era subentrato in corsa a Giampaolo e chiudeva la prima fase del suo lavoro: il campionato si fermò per il Covid proprio dopo l’1-2 con il Genoa del 26° turno e, alla ripresa, sarebbe cominciata tutta un’altra storia. Per trovare un distacco monstre dei rossoneri dall’Inter capolista come oggi, invece, occorre tornare indietro di 16 anni: nel 2007-08 i nerazzurri era lontani 18 punti. Nella stagione precedente, quella dell’ultima Champions vinta dai rossoneri, il distacco era di 22 punti (con una partita da recuperare per il Milan). Nell’era dei tre punti a vittoria, solo in un’altra occasione il Diavolo è stato così lontano dall’Inter prima in classifica: 15 punti nel 2001-02", scrive La Gazzetta dello Sport.