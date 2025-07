Le parole del itecnico del Milan Massimiliano Allegri in conferenza stampa a Singapore, prima tappa della tournée estiva dei rossoneri

"Il primo obiettivo è tornare a giocare la Champions. Non sarà facile perché in Italia c'è molta competitività e squadre attrezzate ma deve essere il nostro obiettivo principale". Lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri in conferenza stampa a Singapore, prima tappa della tournée estiva dei rossoneri.