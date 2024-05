L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Cagliari, gara in programma a San Siro e valida per il 36° turno di Serie A.

"C'è un po' di tutto. Non vinciamo da sei partite, chi ha giocato di più ha dato tanto e non è nel momento migliore, chi ha giocato meno è fisicamente e mentalmente più libero. Ci sta tutto, son quelli i motivi per avere energia. L'ultima partita l'abbiamo approcciata male, dobbiamo approcciare meglio, avere più energia. Reazione? Credo che sarebbero stati più contenti a giocare dall'inizio ma saranno pronti per entrare se ce ne fosse bisogno".