Sconfitta numero 17 per il Cagliari che resta sestultimo in classifica ma con soli tre punti di vantaggio sull'Udinese terzultima

Il Milan vince 5-1 contro il Cagliari e consolida il secondo posto in classifica, riportandosi a +7 sul Bologna e a +8 sulla Juve, impegnata domani contro la Salernitana.

Il Milan sblocca il punteggio al 36' con Bennacer dopo un batti e ribatti in area cagliaritana. Nella ripresa Leao imbuca per Pulisic che raddoppia al 60': 3' dopo l'ex Inter Zappa serve Nandez che la riapre solo momentaneamente perché al 74' ci pensa Reijnders, da fuori area, a firmare il gol del 3-1. Nel finale il Milan dilaga, segnando in contropiede con Leao e ancora con Pulisic.