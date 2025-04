«Dare un voto al Milan dopo il pari con la Fiorentina? Impossibile, da 4 a 8. La solita partenza rossonera, in 10 minuti sotto di due gol in quella maniera, non è calcio, non esiste. Già prima di questa partita non consideravo i rossoneri in corsa per il quarto posto. Come fai dopo 10 minuti a trovarti così, sotto di due gol, e poi certo che devi fare i complimenti per l'assedio alla porta della Fiorentina, poi la partita è diventata bellissima, ma siamo abituati ad un calcio più quadrato». Così Paolo Condò, dopo il pari della squadra di Conceiçaocontro la Fiorentina di Palladino.