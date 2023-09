Calamai: “Milan e Inter favorite per lo scudetto. Pioli e Lautaro due fenomeni”

Luca Calamai, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, ha analizzato l'ultima giornata del campionato di Serie A: "Prepariamoci fin da ora al derby di Milano. In programma dopo la sosta della Nazionale. Sarà una sfida speciale. Milan e Inter sono le due favorite per lo scudetto.

La squadra di Simone Inzaghi ha spazzato via con una facilità disarmante una Fiorentina in evidente stato confusionale. È vero, nel mercato estivo non è arrivato il grande bomber. Il sostituto naturale di Dzeko e Lukaku. Ma l'Inter non ha rimpianti su questo fronte. E il motivo è semplice: Lautaro è diventato un Fenomeno. Segna, decide, spacca le partite con i suoi colpi. Inzaghi gli ha disegnato intorno una squadra che ha dietro e in mezzo al campo talento e fisicità. Al resto ci pensa il Toro argentino. Che è avviato a compiere l'ultimo salto di qualità, a diventare una stella da Pallone d'Oro. Lui può essere il trascinatore di un'Inter pronta a vincere lo scudetto.