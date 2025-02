Poi il capitano dell'Inter con Mkhitaryan chiede spiegazioni a Chiffi. C'è però qui l'autogol del centravanti inglese: come si vede bene dalle immagini, infatti, Abraham fa cenno a Lautaro del risultato in corso in quel momento, 1-0 per il Milan. Lautaro lo sbologna con una pacca sul petto e il gesto di andarsene. Da come poi è finita la partita, forse l'inglese ha cantato troppo presto.