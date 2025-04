Per il verdetto definitivo ripassare tra venti giorni. Al quarto round stagionale con il Milan, l’Inter ha lasciato il discorso in sospeso. Avrebbe voluto vendicarsi delle due sconfitte già accumulate in stagione, ha accarezzato fortemente l’idea (soprattutto nel finale), non ci è riuscita, ma non è detto che ciò non accada al quinto game. Quando non ci sarà appello. Per il momento è stata brava a mantenere l’equilibrio: non lo scenario che avrebbe preferito alla vigilia, ma sicuramente quello di cui si sarebbe accontentata. Non poteva essere altrimenti in uno snodo così pericoloso. Simone Inzaghi aveva anticipato alla vigilia che si sarebbe trattato di una gara lunga 180’ e nulla sarebbe stato definitivo dopo ieri sera. Così è stato.