Spazio anche ai pronostici su Milan-Inter e Roma-Napoli, i due big match del weekend, sulle frequenze di Viva El Futbol, con Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano. Come finirà il derby di Milano? E la gara dell'Olimpico tra la squadra di Claudio Ranieri e quella di Antonio Conte? I tre ex calciatori si sono sbilanciati.

Per Adani, "Milan-Inter finisce 1-3, mentre Roma-Napoli 1-1". Sulla stessa lunghezza d'onda Nicola Ventola, che cambia però il dettaglio dei risultati: "Milan-Inter 0-2, Roma-Napoli 1-2". In parziale disaccordo Cassano: "Per me, Milan-Inter 1-2 e Roma-Napoli 1-2".