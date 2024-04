"La notte delle stelle". La prima pagina del Corriere dello Sport parla così del derby di questa sera. "L'Inter punta allo scudetto subito, il Milan non lo vuole in faccia. Lautaro prepara la sfilato. Leao conta di farla slittare. AdrenalinaInzaghi: «Ad un passo dalla vetta ma non è un'ossessione». Pioli: «Si parla del mio futuro e non fa bene». Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano sportivo, nel suo editoriale parla de 'L'onore e il dispetto'.