Repubblica – Milan, Pioli al bivio: se non batte il Frosinone è pronto Ibra

"Non c’è per ora riscontro a quelle circolate ieri: da Shevchenko a Donadoni, da Tudor all’accoppiata Ibrahimovic- Abate, la più gettonata. Tra le partite di inizio dicembre (dopo il Frosinone, l’Atalanta a Bergamo e la trasferta a Newcastle), quella in Inghilterra può diventare il punto di non ritorno: soltanto la vittoria, insufficiente a garantire il passaggio agli ottavi della Champions se il Psg non perderà a Dortmund, permetterebbe certamente al Milan di non uscire dalle coppe europee, restando in Europa League".