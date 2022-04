Milan, Pioli: “Inter? Sempre gare difficili ed equilibrate. Scudetto? Domani non influirà”

Le parole del tecnico del Milan: "L'Inter in campo aperto è un avversario molto pericoloso, cercheremo di gestire il pallone bene per diventare pericolosi"

Marco Astori

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l'Inter, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così della gara: "Secondo me il derby non influirà sullo scudetto, noi sappiamo quale percorso dobbiamo fare a prescindere dal risultato di domani. Sarà una partita importante per andare in finale, noi faremo il massimo: ma in campionato è un altro percorso e dobbiamo pensare di poterle vincere tutte a prescindere dal risultato di domani.

Tutte le esperienze ci hanno permesso di diventare una squadra più completa: i risultati con l'Inter sono stati molto positivi ma in partite difficilissime e molto equilibrate. Li conosciamo bene e loro conoscono bene noi: domani saranno i particolari a fare la differenza, dovremo giocare con attenzione e lucidità. Dovremo essere bravi a leggere la partita: ci saranno momenti in cui dovremo accelerare e alcuni in cui rallentare.

L'Inter in campo aperto è un avversario molto pericoloso, cercheremo di gestire il pallone bene per diventare pericolosi. All'andata abbiamo giocato molto bene, forse la migliore con l'Inter che abbiamo fatto: ma domani sarà un'altra gara che andrà affrontata con lucidità. L'Inter come punto di riferimento? Il punto di rifermento siamo noi stessi, dobbiamo fare il massimo possibile per superare la stagione scorsa: arrivare in finale è già un obiettivo superiore. L'Inter come avversario fa sì che la partita di domani sia ancor più stimolante, ma conta superare noi stessi.

Il nostro atteggiamento e il nostro modo di giocare con l'Inter è sempre stato molto simile: abbiamo trovato buone situazioni, ma all'Inter e a giocatori così forti è difficile non lasciare occasioni. Hanno posizioni che costringono a correre tanto e bene: abbiamo una strategia e cercheremo di portarla in campo. Coprire bene Brozovic è molto importante, giocherà uno tra Kessie e Krunic dall'inizio e non Diaz. Saelemaekers terzino? So che ha lavorato in passato in quella posizione, ma con noi mai: non credo all'inizio, in corso partita potrebbe essere una soluzione".