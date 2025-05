Il Milan Futuro non è riuscito a difendere l’1-0 conquistato all’andata e al Paolo Mazza, contro la SPAL, ha perso per 2-0. Una sconfitta che costa carissimo alla squadra allenata da Massimo Oddo e che si traduce con la retrocessione in Serie D. La sconfitta del Milan spalanca le porte per la squadra B dell'Inter, nessuna necessità di modificare l'attuale regolamento (una squadra B per girone in Serie C). Il tutto avverrebbe salvo ripescaggio dei rossoneri.