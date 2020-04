Milan, un altro ex Inter per la panchina? Spalletti cerca l’intesa per la buonuscita

Dopo Stefano Pioli, un altro ex Inter potrebbe presto sedere sulla panchina del Milan: secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i dubbi espressi da Ralf Rangnick hanno rilanciato la candidatura di Luciano Spalletti, ancora sotto contratto con i nerazzurri dopo l’esonero dello scorso giugno.

“I dubbi di Rangnick hanno quindi rilanciato una candidatura, quella di Luciano Spalletti, che il Milan aveva preso in considerazione in tempi già sospetti. Esattamente dopo l’addio forzato di Gattuso e, a maggior ragione, dopo l’esonero di Giampaolo. In entrambe le occasioni, però, l’ex Roma non ha raggiunto l’accordo con l’Inter che l’aveva esonerato, dopo 2 anni di contratto, nonostante avesse sempre ottenuto l’obiettivo minimo impostogli dal club nerazzurro: il ritorno in Champions League“.

NODO BUONUSCITA – “Il Milan spera, al terzo tentativo, di poter…conquistare il «sì» di Spalletti che, nel frattempo, potrebbe trattare una buonuscita ugualmente soddisfacente e meno onerosa per l’Inter“.