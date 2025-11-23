Milan, stamattina Allegri testerà la difesa con attenzione su un’arma Inter

Il focus dal quotidiano sul lavoro di rifinitura in programma stamattina in casa rossonera a poche ore dal derby Inter-Milan

Daniele Vitiello Redattore/inviato 23 novembre 2025 (modifica il 23 novembre 2025 | 11:16)

C'è ancora tempo per un lavoro rapido in campo stamattina. Inter e Milan proveranno le ultime situazioni, per non lasciare nulla al caso. In particolare, Repubblica si sofferma su quanto accadrà in casa rossonera. Si legge infatti sul quotidiano:

"L'Inter finora ha pagato l'incapacità di chiudere le partite e i finali difficili. L'hanno condannata contro Juventus, Udinese e Napoli. Il Milan, fragile con le piccole e maestoso con le grandi, ha ancora cali di attenzione (come con Parma e Pisa) e momenti di blackout in difesa. Poi la panchina corta, al netto dell'assenza dell'unico centravanti di ruolo (Gimenez), una scelta precisa che però al cospetto di una rosa ampia come quella di Chivu può rivelarsi un limite.

Quanto ai punti di forza, i nerazzurri hanno segnato più di chiunque in A — 26 reti — e riescono ad andare in gol anche con difensori e centrocampisti. Ne è prova la performance di Çalhanoglu, già a cinque centri. Altro fattore saranno i calci piazzati: Allegri sa che per l'Inter sono un'arma, stamattina nella rifinitura a Milanello presterà grande attenzione a quelle situazioni. Ma il Diavolo sa di poter far male ai cugini.

L'idea è di schierare un blocco basso, che faccia densità davanti a Maignan. E, negli spazi che si potrebbero creare, scatenare il motore di Leao e Pulisic. È la prima volta insieme da titolari in campionato per i due, finora sono stati promettenti nei tratti di gara uno accanto all'altro: «Rafa sta capendo che un attaccante viene valutato per i gol che segna», ha detto Allegri, che da quando il portoghese è rientrato dalla nazionale lo ha ripreso sotto la sua ala, pronto a indicargli la via".