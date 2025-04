Intervenuto nel corso della trasmissione “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, Mauro Milanese ha analizzato il momento dell'Inter. "La squadra di Inzaghi cercherà di arrivare il più in alto possibile in entrambe le competizioni. In Champions League c'è grande equilibrio e tantissime squadre attrezzate. Il rischio è quello di restare a mani vuote nonostante gli obiettivi fissati a inizio stagione".