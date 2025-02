Mauro Milanese, ex calciatore dell'Inter, ha parlato dei nerazzurri di Simone Inzaghi nell'intervista concessa a TMW. Queste le sue considerazioni: “L’anno scorso aveva la stimolo di vincere la seconda stella, il campionato che non aveva vinto l’anno prima. Quando hai delle motivazioni ti senti più forte, ma alla lunga credo che i nerazzurri vinceranno il campionato. Il Napoli ha meno impegni, ciò espone a meno infortuni. L’Inter però tira più in porta”.