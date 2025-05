Mauro Milanese , dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Le sue parole sulla corsa scudetto: “Sulla carta l’impegno più difficile ce l’ha l’Inter. Il Parma non deve fare per forza risultato pieno, dipende anche dalle altre. Il Napoli ha il destino nelle sue mani, ma mi auguro che il Napoli vinca lo scudetto come l’Inter che vinca la Coppa Campioni.

Olivera? Meglio da terzino, al massimo lo vedo come braccetto, ma a quattro non proprio. Può soffrire i centravanti avversari soprattutto quando il Napoli va in vantaggio e si abbassa un po’. C’è più pressione per chi non deve retrocedere anzichè per chi deve vincere lo scudetto".