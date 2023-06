Milano Blue Moon: “Ecco perchè tifiamo Manchester City. Batteremo l’Inter 2-1”

A Milano non tutti tiferanno Inter sabato sera. E non parliamo solo dei tifosi del Milan e della altre squadre italiane, ma anche i membri del Milano Blue Moon, unico club di sostenitori del Manchester City del nostro Paese ufficialmente riconoasciuto dai Citizens. Alex Mariani, uno dei membri, ha parlato a Tuttosport: "Siamo dei veri sostenitori del Manchester City, non dei turisti del calcio. Seguiamo i Citizens da anni, da quando la squadra navigava nelle serie inferiori. L'amore per questi colori era, è e sarà sempre, viscerale ed autentico. Tante persone si avvicinano ora alla squadra per moda. Vent'anni fa Manchester era conosciuta solo per lo United, adesso qualcosa sta cambiando, anche grazie a calciatori come Foden e Haaland. Per far parte del nostro club bisogna superare una sorta di esame di ammissione. C'è un segretario, Vanes Marzaroli, che gestisce i biglietti con Kevin Parker. Teniamo alla nostra squadra in ogni sfaccettatura. Il mio è un ruolo è di scrematura. Chi è tifoso deve dimostrarlo rispondendo a svariate domande, non basta fare richiesta".