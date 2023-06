Biasin: “Nonostante la Champions Zhang insiste sul ‘mercatino’. In dubbio pure 4mln per Acerbi”

Nonostante la grande cavalcata in Champions League e ricavi conseguiti, il mercato dell'Inter sarà ancora una volta all'insegna dell'austerità

Nonostante la grande cavalcata in Champions League e ricavi conseguiti, il mercato dell'Inter sarà ancora una volta all'insegna dell'austerità. Lo riferisce Fabrizio Biasin, che su Libero scrive:

"Il paradosso è che il gran percorso portato avanti dai nerazzurri in Champions abbia offerto le armi alla proprietà per proseguire sulla linea del “mercatino”, una cosa del tipo: siete stati bravi così, facciamo allo stesso modo. L’opposto di quello che pensano dirigenti e allenatore, convinti del fatto che questa rosa abbia un’ossatura notevole, alcuni elementi imprescindibili e, soprattutto, la necessità di una rinfrescata in tutti i reparti".